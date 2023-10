Belize, país modelo no swap da dívida por conservação ambiental

Desde então, a The Nature Conservancy celebrou acordos similares com Barbados e Gabão. O Equador obteve a redução de cerca de 1 bilhão de dólares (R$ 5 bilhões, na cotação atual) de sua dívida externa, comprometendo-se, em troca, a destinar US$ 450 milhões (R$ 2,2 bilhões) à preservação das Ilhas Galápagos, no Pacífico.

Este tipo de iniciativa foi concebido nos anos 1980, mas agora está se estendendo consideravelmente, disse Slav Gatchev, encarregado de dívida sustentável da ONG.

"Um terço da dívida dos países de renda baixa e média está em apuros", o que frequentemente significa que os investimentos destes países na preservação ambiental ficam no meio do caminho, afirmou Gatchev.

Segundo ele, os swaps de "dívida por natureza" são uma oportunidade para refinanciar até 1 trilhão de dólares (R$ 5 trilhões), o que geraria, por sua vez, US$ 250 bilhões (R$ 1,26 bilhão) em projetos ambientais.

- Altruísta? -