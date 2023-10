Biden cancela sua agenda para focar na guerra entre Israel e Hamas

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, voltou a Israel nesta segunda-feira como parte da sua visita à região.

Biden permanecerá em Washington para "participar de reuniões sobre questões de segurança nacional", diz um comunicado do governo americano.

Sua intenção é "permanecer focado no que está acontecendo entre Israel e o Hamas", disse Kirby.

Biden, que rapidamente invocou o "dever" de Israel de se defender contra o Hamas após o ataque maciço de 7 de outubro, teme que o conflito se alastre devido à ofensiva em grande escala do Hezbollah no norte e ao aumento dos combates entre este movimento pró-Irã e o Exército israelense na fronteira com o Líbano.

"A possibilidade é preocupante", reconheceu Kirby, mas acrescentou: "Até esta manhã não vimos quaisquer sinais firmes de que o Hezbollah tenha decidido intervir e realmente abrir uma segunda frente" no conflito.

O democrata de 80 anos, candidato a um segundo mandato, planejava viajar ao Colorado para visitar uma fábrica de torres eólicas e promover as suas políticas econômicas e sociais.