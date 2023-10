Biden concorda em limitar 'circunstâncias' que separam famílias migrantes na fronteira

O governo do presidente Joe Biden concordou em limitar "as circunstâncias" para separar crianças migrantes de seus pais, em um acordo alcançado, nesta segunda-feira (16), com as famílias afetadas durante o mandato de seu antecessor, Donald Trump, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Sob a política de "tolerância zero" aplicada pelo republicano de 2017 a janeiro de 2021, milhares de crianças foram separadas de suas famílias para desestimular a numerosa chegada de migrantes na fronteira com o México.

"A prática de separar famílias na fronteira sudoeste foi uma vergonha", afirmou nesta segunda-feira o procurador-geral Merrick B. Garland, citado no comunicado.