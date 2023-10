Biden faz campanha na Truth Social, a rede social de Trump

"Acabamos de entrar na Truth Social, sobretudo porque pensamos que seria muito engraçado", afirmou a equipe de Biden em um post no X, o antigo Twitter.

Trump criou a Truth Social em 2021, depois de ser banido permanentemente do então Twitter por ter feito apologia à violência após o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio por seus apoiadores.

O atentado contra a sede do Congresso americano ocorreu depois de Trump alegar falsamente que ele, e não Biden, teria vencido as eleições de 2020, uma das acusações pelas quais enfrenta vários processos judiciais.

Os dois líderes parecem estar cada vez mais preparados para uma revanche em novembro de 2024.

No fim de 2022, o magnata Elon Musk restabeleceu a conta de Trump no X, mas o ex-presidente se manteve afastado da rede, exceto por quando publicou sua foto policial após uma breve detenção em um caso de interferência eleitoral no estado da Georgia.