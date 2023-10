Biden se soma a diplomacia frenética no Oriente Médio

Essas conversas coincidem com uma atividade diplomática intensa do presidente russo, Vladimir Putin, que também conversou com Al-Sissi e com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, além dos presidentes de Irã, Síria e Autoridade Palestina.

O presidente americano cancelou hoje uma viagem prevista para o Colorado, o que alimentou especulações sobre uma viagem sua a Israel, que foi convidado oficialmente a visitar, e onde se encontrava hoje o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.

Biden, que invocou "o dever" de Israel de se defender do Hamas após o ataque maciço de 7 de outubro, teme que o conflito se propague devido à ofensiva em larga escala do Hezbollah no norte e ao aumento dos combates entre este movimento pró-Irã e o Exército israelense na fronteira com o Líbano.

- Crise humanitária -