Chanceler da Colômbia pede para embaixador de Israel deixar o país

O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Álvaro Leyva, pediu, nesta segunda-feira (16), ao embaixador israelense no país, Gali Dagan, que "peça desculpas e saia" em meio a uma tensa discussão entre seu governo e a diplomacia israelense no contexto da guerra contra o Hamas.

"A história da diplomacia universal registrará como marco a arrogância insensata do embaixador israelense na Colômbia com Gustavo Petro, Presidente da República. Vergonha. No mínimo, peça desculpas e saia. Inteligência se confronta com inteligência. Há Estados em jogo", escreveu o chanceler colombiano em sua conta da rede X, antigo Twitter.