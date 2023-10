Chefe da Polícia do Haiti diz confiar em força internacional para combater gangues

Enquanto a guerrilha urbana entre as gangues se intensifica, o diretor da Polícia do Haiti, Frantz Elbé, disse à AFP esperar que a força multinacional aprovada pela ONU possa ajudar seus serviços a combater com maior eficácia o "terror generalizado" provocado por estes grupos armados.

Com um ano de atraso, o Conselho de Segurança deu luz verde, no início de outubro, a uma missão internacional de mil homens, encabeçada pelo Quênia, para viajar a este país caribenho, cujo presidente, Jovenel Moïse, foi morto em 2021 e onde a violência das gangues não para de aumentar.

A Polícia Nacional Haitiana (PNH) "não foi criada para enfrentar a guerrilha urbana de grupos criminosos armados", explica Elbé, que assumiu o cargo há dois anos e respondeu às perguntas da AFP por e-mail.