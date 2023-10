China recebe cúpula internacional sob a sombra da guerra entre Israel e Hamas

A BRI, que começou há uma década, é o principal projeto do presidente Xi Jinping para ampliar o alcance global da China, que espera que o fórum ajude a impulsionar a sua posição como potência mundial.

No entanto, a cúpula será marcada pela guerra entre Israel e o Hamas desde o ataque do movimento islamita que deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis. Em retaliação, Israel bombardeou a Faixa de Gaza governada pelo Hamas, deixando mais de 2.750 mortos e mais de um milhão de deslocados.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, condenou no domingo as ações de Israel por irem "além da autodefesa" e pediu que "cessasse a punição coletiva ao povo de Gaza".

A China tem sido criticada por vários países ocidentais por não mencionar especificamente o Hamas nas suas declarações sobre o conflito entre Israel e Gaza.

No domingo, Wang conversou com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que pediu à China que use a sua "influência" no Oriente Médio para reduzir a tensão.