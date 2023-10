Colômbia instala mesa de negociações com dissidentes das Farc

Horas antes da instalação da mesa, Gustavo Petro publicou no X (antigo Twitter) que a Colômbia "espera dar uma mensagem de paz". "Não podemos enviar uma mensagem coerente de paz ao mundo se nos matamos entre nós mesmos", ressaltou.

Participaram do encontro os escolhidos pelo primeiro presidente de esquerda da Colômbia para dissolver o EMC por meio do diálogo. Liderados por Néstor Gregorio Vera, comandante conhecido como Iván Mordisco, esses rebeldes não quiseram assinar o acordo de 2016, que permitiu aos que o fizeram formar um partido político.

Os dissidentes não concordavam com alguns pontos sobre o desarmamento e alegavam que as áreas que ocupavam ficariam à mercê de outros grupos armados. Especialistas, no entanto, apontam que o motivo era proteger as economias ilegais que proporcionam uma receita milionária ao EMC, como o tráfico de cocaína e a mineração irregular.

Caso o EMC assine a paz, deixariam definitivamente a clandestinidade na Colômbia os herdeiros dos camponeses que fundaram as Farc em 1964, no calor do comunismo, e as converteram em uma das guerrilhas mais poderosas da América Latina.

"Temos três meses para ganhar o coração de muitos colombianos e colombianas céticos", resumiu Danilo Rueda sobre a trégua, que inclui, entre seus compromissos, o de permitir "o desenvolvimento livre das eleições de 23 de outubro".