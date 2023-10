Dois suecos morrem em atentado em Bruxelas e agressor consegue escapar

O premiê belga De Croo indicou na rede social X (antigo Twitter) que esteve em contato com seu colega sueco, Ulf Kristersson, para transmitir-lhe suas condolências por "um atentado covarde contra cidadãos suecos em Bruxelas".

O jogo entre Bélgica e Suécia, válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, acabou sendo suspenso durante o intervalo.

Jornalistas presentes no estádio Rei Balduíno da capital belga informaram que os torcedores presentes foram instruídos a permanecerem no recinto por motivos de segurança.

De acordo com fontes citadas pela imprensa belga, as duas mortes no ataque seriam de torcedores que estavam em Bruxelas para acompanhar a partida.

No vídeo de reivindicação do duplo assassinato, aparece um homem falando em árabe.

Em outra gravação, divulgado pela edição digital do jornal em flamengo Het Laatste Nieuws, um homem aparece fugindo em uma moto pequena depois de abrir fogo.