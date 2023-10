Dois suecos morrem em ataque em Bruxelas

Dois cidadãos suecos morreram atingidos por disparos em Bruxelas, na Bélgica, nesta segunda-feira (16), em um ataque que o primeiro-ministro do país, Alexander de Croo, classificou de "atentado covarde", em meio a um apelo à unidade "na luta contra o terrorismo".

"Estou agora com os ministros da Justiça e do Interior no Centro Nacional de Crise. Estamos acompanhando a evolução da situação e pedimos aos bruxelenses que se mantenham vigilantes", escreveu De Croo na rede X (antigo Twitter).

O premiê acrescentou que já havia feito contato com seu colega da Suécia, Ulf Kristersson, para transmitir-lhe suas condolências por "um atentado covarde contra cidadãos suecos em Bruxelas".