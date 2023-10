Gaza enfrentará 'catástrofe' em 24 horas sem ajuda imediata, adverte OMS

- Ajuda bloqueada -

Para salvá-los, a ajuda humanitária deve entrar na Faixa de Gaza, onde, segundo a ONU, há cerca de um milhão de deslocados que conseguiram levar apenas alguns de seus pertences.

Os aviões que decolaram de vários países ou os caminhões com ajuda estão atualmente bloqueados no Sinai egípcio, fronteiriço com a Faixa de Gaza, na falta de um acordo entre Israel e Egito para o que material chegue ao enclave.

O Cairo anunciou que nenhum estrangeiro deixaria Gaza se a ajuda humanitária não entrasse antes. Nesta segunda-feira (16), seu ministro das Relações Exteriores, Sameh Shoukry, acusou Israel de não enviar um "sinal" em resposta aos seus pedidos "reiterados".