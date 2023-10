Gaza enfrentará catástrofe em 24 horas sem ajuda imediata, afirma OMS

Gaza enfrenta uma iminente catástrofe já que "restam 24 horas de água, eletricidade e combustível" na região, que se não receber ajuda humanitária, poderá "preparar as certidões de óbito", disse Ahmed Al Mandhari, chefe regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta segunda-feira (16).

A ajuda humanitária e médica, principalmente da OMS, está atualmente bloqueada no Sinai egípcio, na fronteira com a Faixa de Gaza, devido à ausência de um acordo entre Israel e o Egito para a entrada do material no enclave.

No décimo dia de bombardeios israelenses, Gaza e seus 2,4 milhões de habitantes, metade deles crianças, enfrentam uma "verdadeira catástrofe", alertou Mandhari, diretor da OMS para o Mediterrâneo Oriental, com sede no Cairo.