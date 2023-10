Governo e oposição da Venezuela retomam diálogo

As negociações, que até agora ocorriam no México, começaram em agosto de 2021, mas em outubro daquele ano foram suspensas após a extradição para os Estados Unidos do empresário Alex Saab, acusado de lavagem de dinheiro e de atuar como 'laranja' do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Foram brevemente retomadas, mas em novembro de 2022 houve uma nova ruptura depois que o governo de Maduro condicionou o diálogo ao desembolso de 3 bilhões de dólares (15,8 bilhões de reais, na cotação da época) de fundos congelados da Venezuela no exterior e administrados pelas Nações Unidas.

Os delegados do governo exigiram também o fim das sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos, que incluem um embargo ao petróleo, e pela União Europeia.

A oposição exige condições eleitorais e o levantamento das desqualificações de possíveis candidatos, como María Corina Machado, favorita nas primárias de 22 de outubro que definirão o adversário de Maduro nas eleições do próximo ano.

- "Livres e justas" -