Irã alerta sobre 'ação preventiva' contra Israel

O Irã alertou, nesta segunda-feira (16), para uma possível "ação preventiva" contra Israel "nas próximas horas", no momento em que Israel se prepara para uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza.

"Espera-se uma possível ação preventiva do eixo de resistência nas próximas horas", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, em uma transmissão ao vivo pela televisão estatal, ao comentar sua reunião de sábado, no Líbano, com o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Teerã tem advertido repetidamente que uma invasão terrestre de Gaza provocaria uma resposta de outras frentes, gerando temores de um conflito maior que envolva outros países.