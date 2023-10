Israel descarta trégua para envio de ajuda humanitária a Gaza

Rafah, o único ponto de passagem entre Gaza e o mundo externo que não está sob controle de Israel, permanece fechado e foi bombardeado várias vezes por caças israelenses.

Centenas de moradores de Gaza, muitos deles com passaportes estrangeiros, aguardavam para entrar no Egito, acreditando que teriam prioridade.

- "Um erro grave" -

O Exército israelense confirmou que se prepara para a "próxima etapa" da operação de represália contra o Hamas, classificado como grupo terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e responsável pelo ataque mais mortal no seu território desde a criação de Israel em 1948.

"Estamos no início de operações militares em larga escala na cidade de Gaza", localizada no norte do território, disse o porta-voz do Exército, Jonathan Conricus, nesta segunda-feira. "Os civis não estariam seguros se permanecessem aqui", acrescentou.