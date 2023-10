Israel e Hamas: o que sabemos sobre a crise dos reféns

Depois de uma semana de falta de clareza, enquanto eram registrados os corpos encontrados nos locais dos ataques do movimento islamita palestino, o governo identificou 199 reféns, civis e soldados, e atualizou um balanço anterior que falava de 126 cativos nas mãos do Hamas.

Entre os reféns estão soldados israelenses, mulheres, crianças, idosos, trabalhadores estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade.

As provas do sequestro vêm de imagens gravadas e divulgadas pelo Hamas no momento dos fatos, em 7 de outubro ou depois.

Segundo o Hamas, que ameaçou executá-los em caso de ataques contra civis, 22 reféns já morreram em bombardeios israelenses. Este número não é verificável.

Como Israel opera?

A inteligência militar, e o general Nitzan Alon em particular, estão encarregados desta questão, na qual o Exército afirma implementar "esforços colossais".