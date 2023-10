Países da UE buscam posição comum para a COP28

Os ministros do Meio Ambiente da União Europeia (UE) se reúnem nesta segunda-feira (16), em Luxemburgo, para definir uma posição comum para a COP28, em meio a divergências sobre o papel das tecnologias de captura de carbono.

Neste mandato de negociações, que deve ser adotado por consenso, a UE defende triplicar da taxa de implementação das energias renováveis até 2030 e duplicar a eficiência energética no mesmo período.

As controvérsias, no entanto, concentram-se na inclusão da noção de combustíveis fósseis "unabated" (sem medidas de mitigação), em referência aos combustíveis fósseis com menor capacidade de captura de carbono.