Polônia: oposição pró-Europa reivindica vitória nas eleições legislativas

A oposição centrista pró-Europa da Polônia reivindicou nesta segunda-feira (16) a vitória nas eleições legislativas celebradas no domingo, consideradas cruciais para o futuro do país na União Europeia (UE).

Caso os resultados sejam confirmados na terça-feira, as eleições acabarão com oito anos de governo do partido Lei e Justiça (PiS), de Jaroslaw Kaczynski, um partido eurocético e com forte discurso anti-imigração.

As três legendas da oposição, KO, Terceira Via (democratas-cristãos) e Esquerda, conquistaram em conjunto 248 cadeiras no Parlamento, que tem 460 membros, segundo os dados divulgados pelo instituto Ipsos nesta segunda-feira.