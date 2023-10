Republicanos votam nesta terça para escolher presidente do Congresso dos EUA

O grupo parlamentar fará outra reunião a portas fechadas no final do dia, na qual foram proibidos celulares, com a esperança de chegarem a um consenso.

A pressão aumenta, entre outras razões porque o Senado prevê debater esta semana várias medidas para Israel, começando pela confirmação de um novo embaixador.

O Partido Democrata de Joe Biden é minoritário na Câmara Baixa, e, portanto, assiste às negociações como espectador. Mas, em teoria, poderia chegar a uma aliança com os republicanos moderados para encerrar tal situação.

"Os extremistas destruíram a Câmara dos Representantes", disse nesta segunda o líder democrata Hakeem Jeffries, que avaliou que "apenas uma coalizão que transcenda os partidos" pode colocá-la de pé novamente.

