Biden pedirá ao Congresso US$ 100 bi para Ucrânia, Israel, Taiwan e crise migratória

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedirá ao Congresso um pacote de US$ 100 bilhões (US$ 500 bilhões) para Ucrânia, Israel, Taiwan e a crise migratória na fronteira com o México, afirmou uma fonte próxima ao processo à AFP.

A solicitação, que ainda não foi publicada pela Casa Branca, surge em um momento em que o Congresso permanece paralisado, pois os legisladores não conseguem chegar a um acordo para eleger um presidente na Câmara de Representantes, de maioria republicana.

Esse pacote, inicialmente revelado pela agência Bloomberg, tem como objetivo unir os democratas, que há semanas pedem mais ajuda para a Ucrânia, e os republicanos, que desejam principalmente fundos para combater a crise migratória na fronteira entre os Estados Unidos e o México.