Biden viaja a Israel e Jordânia em missão mais arriscada de seu mandato

O presidente Joe Biden viaja, nesta terça-feira (17), a Israel e Jordânia para expressar seu apoio a Tel Aviv, negociar a ajuda humanitária para Gaza e evitar uma escalada regional do conflito, no que se perfila como um teste da influência americana no Oriente Médio.

Segundo o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, Biden transmitirá sua solidariedade a Israel e depois viajará à Jordânia para se reunir com o rei Abdullah II, o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, e o líder da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas.

"Irá reiterar a nossa convicção de que o Hamas não representa a grande maioria do povo palestino, que também é vítima" do grupo islamita, explicou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano.