Biden visitará Israel por 'solidariedade' e para desbloquear ajuda a Gaza

Os bombardeios israelenses, somados à ordem de evacuação do norte da Faixa Gaza, provocaram o deslocamento de mais de um milhão de palestinos para o sul do território desde o início do conflito, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês).

Centenas de milhares de civis estão nas proximidades da fronteira com o Egito.

A passagem de fronteira de Rafah, a única que não é controlada por Israel - que mantém o território palestino sob bloqueio desde 2006 -, permanece fechada, no entanto.

Comboios de ajuda humanitária partiram nesta terça-feira de Al Arish, norte do Sinai egípcio, rumo à passagem de Rafah.

Após novos bombardeios israelenses, correspondentes da AFP no campo de refugiados de Rafah e na cidade vizinha de Khan Yunis (sul) observaram corpos em sacos plásticos, armazenados em um caminhão de sorvete.

"A situação é mais catastrófica do que eu poderia imaginar", disse Jamil Abdullah, um palestino-sueco que dormiu na rua.