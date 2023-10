Bombardeio a hospital de Gaza gera indignação internacional

O democrata pretende reforçar sua solidariedade com Israel, desbloquear a ajuda a Gaza e agir para impedir uma deflagração em uma região transformada em um barril de pólvora.

Em Amã, capital jordaniana, dezenas de manifestantes tentaram invadir a embaixada israelense.

Em Teerã, capital iraniana, centenas de pessoas se concentraram em frente às embaixadas da França e do Reino Unido, onde atiraram ovos e gritaram "morte" aos dois países europeus, enquanto outros milhares chegaram à praça da Palestina desta cidade para expressar sua revolta.

"As chamas das bombas americano-israelenses lançadas nesta noite sobre as vítimas palestinas feridas no hospital de Gaza irão consumir em breve os sionistas", disse o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, citado pela agência Irna. Seu governo anunciou possíveis "ações preventivas" se Israel efetuar uma incursão terrestre em Gaza para atacar o Hamas.

O Egito, por sua vez, instou Israel a "parar de bombardear as proximidades do terminal de Rafah", um posto fronteiriço no sul da Faixa de Gaza, para permitir a entrada de ajuda humanitária "o mais rapidamente possível".

Toneladas de material humanitário estão bloqueadas no deserto do Sinai, no Egito, aguardando a abertura desse terminal, bombardeado quatro vezes por Israel desde o início desta guerra.