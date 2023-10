Em cúpula urgente, UE busca unificar discurso sobre conflito Israel-Hamas

Os líderes da União Europeia (UE) participam, nesta terça-feira (17), de uma reunião de emergência, na qual tentarão unificar seu discurso sobre o conflito entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas, depois de uma semana de vários desencontros.

A reunião, que acontece por videoconferência às 17h30 locais (12h30 em Brasília), foi convocada em caráter de urgência pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Nela, espera-se que seja revalidada uma Declaração Conjunta adotada no domingo sobre uma posição comum dos 27 países do bloco.

Depois do ataque cometido por militantes do grupo islâmico palestino Hamas em território israelense, no sábado, 7 de outubro, as instituições da UE se viram envolvidas em uma confusão sobre a posição do bloco, o que gerou um mal-estar generalizado.