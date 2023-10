Equador e EUA adotam plano de recompensas contra crime organizado

O Equador implementou, com apoio dos Estados Unidos, um programa de recompensas para combater o crime organizado, um mal que se espalhou pelo país levando a uma taxa de homicídios de 33 por 100.000 habitantes, informaram as autoridades nesta terça-feira (17).

O país é "o quarto país das Américas a participar de um programa contínuo de recompensas regional destinado a combater o terrorismo e aumentar a segurança", disse o embaixador dos Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, durante uma cerimônia de entrega de equipamentos à polícia equatoriana em Quito.

Na Colômbia, no Peru e no Panamá existe um programa similar, de entrega de recompensas às pessoas que derem informações sobre envolvidos em delitos do crime organizado, explicou o diplomata, sem divulgar números.