EUA oferece US$ 5 milhões por informação sobre líder jihadista do Al-Shabab

Há mais de 15 anos, Al-Shabab trava uma violenta rebelião contra o governo da Somália.

Expulsa das principais cidades em 2011-2012, a organização continua presente em vastas zonas rurais, principalmente no centro e no sul do país, assim como em outras nações vizinhas do Chifre da África.

"O grupo terrorista continua tramando, planejando e conspirando para cometer atos terroristas contra os Estados Unidos, contra os interesses americanos e parceiros estrangeiros", afirmou o Departamento de Estado.

O Al Shabab foi responsável por atentados regulares contra forças de segurança, políticos e civis.

lb/dax/dw/md/arm/ll/tt/dd