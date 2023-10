Governo e oposição da Venezuela fazem acordo para eleições em 2024 com observadores

O governo e a oposição da Venezuela concordaram, nesta terça-feira (17), que as próximas eleições presidenciais ocorrerão no segundo semestre de 2024, com observadores internacionais, incluindo a União Europeia, conforme um documento assinado em Barbados, como parte do processo de diálogo mediado pela Noruega.

As partes também acordaram respeitar os processos de escolha interna de cada ator político, enquanto a oposição se prepara para escolher, no domingo, o candidato que enfrentará o presidente Nicolás Maduro.

O documento propõe "que o processo eleitoral presidencial ocorra no segundo semestre de 2024, seguindo o cronograma constitucional".