Guerra entre Israel e Hamas afeta Feira do Livro de Frankfurt

A Feira do Livro de Frankfurt, o maior evento editorial do mundo, descreveu nesta terça-feira (17) como um "desastre" a ausência de vários países de maioria muçulmana que se recusaram a participar, em protesto ao apoio dos organizadores do efento a Israel, depois do ataque sem precedentes do grupo palestino Hamas.

O evento abre as portas na quarta-feira e vai até domingo.

E, nesta terça, os organizadores voltaram a condenar o ataque sem precedentes do movimento islâmico em 7 de outubro em território israelense, ao qual Israel respondeu com bombardeios incessantes contra a Faixa de Gaza.