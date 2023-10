Júri decidirá sobre novas acusações de homicídio culposo contra Alec Baldwin

Um grande júri decidirá se o ator Alec Baldwin deve enfrentar novas acusações pela morte a tiros da diretora de fotografia Halyna Hutchins em um set de filmagens, informou, nesta terça-feira (17), a promotoria dos Estados Unidos.

Baldwin estava segurando uma arma Colt .45 durante um ensaio do faroeste de baixo orçamento "Rust", no Novo México, quando ela disparou, resultando na morte de Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza em outubro de 2021.

As acusações de homicídio culposo contra Baldwin - ator e produtor do filme - foram retiradas em abril, devido ao que os promotores citaram como "novos fatos" que exigiam "mais investigação e análise forense", mas a apuração do incidente seguiu ativa.