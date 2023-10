Massa encerra campanha na Argentina e garante que pior da crise 'está passando'

Massa aposta em ir para o segundo turno com Javier Milei, favorito nas pesquisas, que promete cortar os gastos públicos sem piedade e chama os peronistas no poder de "casta corrupta e parasitária".

Massa reivindicou a soberania das Ilhas Malvinas, defendeu a luta pelos direitos humanos e reafirmou o número de 30 mil desaparecidos deixados pela ditadura estimado por organizações humanitárias, temas questionados por Milei durante a campanha eleitoral, ao propor para as Malvinas uma solução semelhante à de Hong Kong e considerar que os desaparecidos foram pouco mais de 8 mil.

"Eu não gosto do Milei, porque ele tem um sentimento de ódio pelo país. Para ele, a Argentina é uma porcaria, mas ele quer governar este país. Eu não gosto, a Argentina é o melhor país do mundo. Tomara que muitas pessoas venham nesta tarde para defender todas as leis que Perón e Evita nos deram", continuou a simpatizante Estela Díaz.

No entanto, Massa, atual ministro da Economia, é acusado por seus oponentes de ser responsável pela atual crise econômica. A Argentina enfrenta uma inflação anual de quase 140% e 40% de pobreza. Desde 2018, o país tem um programa de crédito de US$ 44 bilhões (R$ 221 bilhões) com o FMI.

"Queremos discutir com o Fundo Monetário Internacional um programa que envolva o crescimento e o desenvolvimento da Argentina, e não um programa relacionado ao crescimento e ao acúmulo de reservas para que eles possam cobrar sua dívida", disse Massa.

Outra apoiadora, Micaela Aquino, 28, trabalhadora da área de saúde, disse à AFP que votará em Massa para defender seu trabalho. "O que vi da Patricia Bullrich (candidata de direita) não gostei, e o Milei simplesmente está louco".