Negociações diplomáticas para libertar reféns do Hamas estão em curso

Desde o início da crise, Ancara propôs sua ajuda para mediar a libertação destes reféns capturados na ofensiva inédita do Hamas em 7 de Outubro e que estão agora sob risco de bombardeios frequentes do Exército israelense no enclave palestino.

"Nossos esforços continuam, particularmente para a libertação dos estrangeiros, civis e das crianças", acrescentou o diplomata turco, que na véspera conversou com o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, sobre as pessoas raptadas.

Na semana passada, a Presidência da Turquia anunciou que havia iniciado um diálogo com o Hamas para garantir a libertação dos reféns: muitos israelenses, mas também pessoas de outros países ou com dupla nacionalidade.

Mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, foram mortas no ataque inédito do Hamas ao território israelense.

Com a promessa de "aniquilar" o grupo islamita, Israel realiza incessantes bombardeios contra Gaza que já deixaram pelo menos 3.000 mortos, a maioria deles civis.

As famílias das pessoas sequestradas vivem uma angústia constante, visto que o Hamas informou que vários deles morreram e que o Exército israelense afirmou ter encontrado corpos de alguns deles no último sábado, durante ataques na Faixa de Gaza.