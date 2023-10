Netanyahu convoca mundo a estar junto de Israel 'para vencer 'Hamas'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um apelo "ao mundo", nesta terça-feira (17), para "se unir ao lado de Israel para vencer o Hamas", após o ataque mortal lançado pelo movimento palestino contra Israel em 7 de outubro.

"Da mesma forma que o mundo se uniu para vencer os nazis (...), o mundo deve se unir ao lado de Israel para vencer o Hamas", declarou o premiê, em uma entrevista coletiva em Tel Aviv com o chanceler alemão, Olaf Scholz, no 11º dia da guerra com o movimento islâmico palestino que controla a Faixa de Gaza.