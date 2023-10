Presidente da China recebe 'amigo' Putin em Pequim

A China tem relações próximas com o Irã, cujos líderes apoiam o Hamas e o Hezbollah libanês, que poderia iniciar uma segunda frente de batalha contra Israel.

O enviado especial de Pequim, Zhai Jun, viajará ao Oriente Médio durante a semana para propor um cessar-fogo e negociações de paz, informou o canal estatal chinês CCTV, sem revelar detalhes sobre os países que serão visitados.

- Encontro de "amigos" -

Xi se reuniu nesta terça-feira, no início da cúpula, com os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, informou a imprensa estatal.

Putin e Xi discutirão as relações bilaterais em sua totalidade no encontro de quarta-feira, afirmou o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, durante um encontro com o homólogo chinês.

O ministro Wang disse que a China "aprecia" o apoio da Rússia ao projeto das Novas Rotas da Seda.