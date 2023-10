Reuters pede a Israel investigação 'rápida e transparente' após morte de jornalista

"Também pedi ao Líbano, que disse ter reunido provas sobre o ataque, e a qualquer outra autoridade que disponha de informações que as forneça", completou Galloni.

O ataque - no qual Issam Abdallah morreu, e outros seis jornalistas, incluindo dois da AFP, ficaram feridos - ocorreu no sul do Líbano, na fronteira com Israel.

Desde o início da guerra em solo israelense e na Faixa de Gaza, deflagrada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas, esta zona é palco de troca de disparos entre o Hezbollah libanês e o Exército israelense, assim como de tentativas de infiltração no território de Israel.

Issam Abdallah morreu, após ser "atingido por um obus, quando filmava a troca de disparos transfronteiriços entre Israel e o Líbano", relatou a editora-chefe da Reuters.

"Nossas testemunhas no local disseram que o obus que matou Issam procedia de Israel", acrescentou Galloni.

No sábado, a Agência France-Presse (AFP) pediu a Israel e Líbano "uma investigação profunda" sobre o ataque.