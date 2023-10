Rússia anuncia que derrubou oito drones perto da Crimeia

Os anúncios acontecem depois de a Ucrânia reivindicar, em 4 de outubro, a destruição de um moderno sistema antiaéreo S-400 na região de Belgorod, após uma noite em que a Rússia informou ter derrubado 31 drones e evitado uma tentativa de pouso na península da Crimeia.

Os ataques ucranianos em território russo foram intensificados nos últimos meses, como parte de uma contraofensiva iniciada por Kiev em junho.

A Crimeia, uma península do sul da Ucrânia anexada pela Rússia em 2014, é alvo frequente de ataques, assim como as regiões russas fronteiriças com a Ucrânia.

