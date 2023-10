Série ucraniana gravada em pleno conflito para lembrar que 'a guerra continua'

Os primeiros episódios da série ucraniana "In her car" (No carro dela, em tradução livre) filmada em meio ao conflito da guerra, foram exibidos nesta semana durante o evento Mipcom, em Cannes, para lembrar aos telespectadores que "a guerra continua".

O projeto foi originalmente apresentado no mercado de conteúdos audiovisuais de Cannes em 2022 para ilustrar a força da indústria televisiva ucraniana.

Um ano depois, seis dos dez episódios planejados foram filmados e dez emissoras europeias participaram no seu financiamento.