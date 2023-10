Suspeito de atentado em Bruxelas morre depois de ser baleado pela polícia

O procurador-geral belga, Frédéric Van Leeuw, afirmou que o suspeito seguiu um táxi no qual viajavam os torcedores suecos, antes de abrir fogo.

De acordo com o primeiro-ministro Kristersson, um terceiro cidadão sueco ficou ferido no ataque, além do motorista do táxi.

A notícia do ataque chegou em poucos minutos ao estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, e os jogadores suecos se negaram a retornar ao gramado para o segundo tempo. O jogo, válido pelas eliminatórias para a Eurocopa de 2024, foi suspenso com o placar de 1-1.

A Suécia registra uma grave deterioração de suas relações com os países muçulmanos nos últimos meses em consequência de várias manifestações que incluíram a queima de exemplares do Alcorão.

ahg-bur/zm/fp