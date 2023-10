Trump é esperado em nova audiência de seu julgamento civil em NY

Nos primeiros três dias de audiências, às quais não é obrigado a comparecer, ele não perdeu a oportunidade de estar diante das câmeras como vítima de uma maquinação judicial arquitetada pelos democratas, enquanto sua equipe de campanha pedia doações aos seus apoiantes.

- Virulento -

Fora da sala, Trump atacou repetidamente e de forma virulenta a procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, chamando-a de "corrupta" e "racista". Referiu-se ao juiz que investiga o caso, Arthur Engoron, como "bandido" e ainda zombou do secretário de Justiça nas redes sociais, o que lhe rendeu uma severa reprimenda e a proibição, por parte do juiz, de que volte a fazer isso.

Em outro dos julgamentos que aguardam Trump, acusado de tentar reverter os resultados das eleições de 2020, o juiz também proibiu na segunda-feira (16) qualquer comentário público dirigido a procuradores, funcionários judiciais e testemunhas. "UMA COISA TERRÍVEL PARA A DEMOCRACIA", criticou o ex-presidente republicano na sua rede Truth Social.

A volta de Trump à sala de seu julgamento civil nesta terça, confirmada à AFP por um dos seus porta-vozes, poderia ter gerado um duelo explosivo com seu ex-advogado que se tornou seu grande inimigo, Michael Cohen. Mas o depoimento de Cohen foi adiado por razões médicas.

Trump também deve comparecer às audiências de quarta e quinta-feiras, depois de dois comícios na segunda-feira no estado de Iowa, em uma corrida para vencer as primárias republicanas. Ele permanece como favorito nas pesquisas, apesar de seus imbróglios judiciais.