TSE absolve Bolsonaro em caso de abuso de poder durante campanha eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) absolveu, nesta terça-feira (17), o ex-presidente Jair Bolsonaro das acusações de usar as dependências do Palácio do Planalto para sua campanha eleitoral.

Bolsonaro, de 68 anos, ainda não pode se candidatar às eleições até 2030 por outra decisão do tribunal eleitoral, que em junho o condenou por questionar a confiabilidade do sistema eleitoral no ano passado.

Uma das ações julgadas nesta terça-feira pelo TSE, apresentada pelo PDT, alegava que Bolsonaro tinha cometido um "desvio de finalidade de bem público" ao supostamente fazer uma transmissão ao vivo durante a campanha no Palácio do Planalto, em Brasília.