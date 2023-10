UE unifica discurso sobre conflito entre Israel e Hamas e pede respeito ao direito internacional

Os líderes dos países da União Europeia (UE) unificaram nesta terça-feira (17) sua postura sobre o conflito entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas e pediram respeito ao direito internacional em matéria de proteção da população civil.

A reunião virtual de líderes da UE terminou pouco depois da divulgação da notícia de um ataque a um complexo hospitalar na Faixa de Gaza.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que as informações sobre esse ataque chegaram durante as negociações dos dirigentes e apontou que se trata de um ato que não está amparado pelo direito internacional. Também declarou que os líderes da UE buscavam garantir "uma coordenação máxima" entre as capitais.