Biden anuncia que Egito autorizou entrada de ajuda humanitária a Gaza

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, autorizou a entrada de 20 caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza através da passagem fronteiriça de Rafah, anunciou, nesta quarta-feira (18), o presidente americano, Joe Biden.

O Egito "aceitou (...) deixar passar 20 caminhões para começar", disse Biden após falar por telefone com seu contraparte egípcio, ao concluir uma visita-relâmpago a Israel, onde reafirmou o apoio a seu principal aliado no Oriente Médio, após a ofensiva letal do grupo islamita palestino Hamas contra o território israelense em 7 de outubro.

É provável que o carregamento não cruze a fronteira até a sexta-feira, já que a estrada que margeia a passagem humanitária necessita de reparos, detalhou Biden.