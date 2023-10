Biden apoia versão de Israel sobre bombardeio a hospital em Gaza

Tanto o movimento palestino islamita Hamas quanto os países árabes responsabilizam pelo ataque Israel, que bombardeia o território empobrecido desde 7 de outubro. Neste dia, uma incursão do Hamas em solo israelense deixou mais de 1.400 mortos e 200 reféns sequestrados.

Mas Biden apoiou a versão das autoridades israelenses durante sua visita-relâmpago a Tel Aviv, onde se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Segundo a informação de que dispomos até agora, parece que [o impacto] foi provocado por um foguete fora de controle, lançado por um grupo terrorista de Gaza", afirmou.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, Adrienne Watson, afirmou que, por enquanto, "a análise de imagens aéreas", as "comunicações interceptadas" e as "informações de acesso livre" mostram que Israel não foi responsável pelo bombardeio ao hospital Ahli Arab, no centro de Gaza.

As autoridades israelenses responsabilizaram pelo ataque a Jihad Islâmica, um grupo palestino armado, aliado do Hamas, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel. Os dois grupos palestinos acusam Israel de mentir.