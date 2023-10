Biden apoia versão israelense sobre bombardeio a hospital em Gaza e critica o Hamas

O presidente americano desembarcou nesta quarta-feira no aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, onde foi recebido por Netanyahu e pelo presidente de Israel, Isaac Herzog.

Durante a visita, ele pretende se encontrar com famílias de vítimas do ataque do braço armado do Hamas em Israel no dia 7 de outubro.

O ataque provocou 1.400 mortes em território israelense. Como represália, as forças de defesa de Israel bombardearam alvos do Hamas na Faixa de Gaza, uma ofensiva que provocou mais de 3.000 mortos, segundo o movimento palestino.

"Os americanos estão de luto com vocês", disse Biden a Netanyahu.

O primeiro-ministro israelense afirmou ao presidente americano que o "mundo civilizado" deve unir-se contra o Hamas.

Biden pretendia viajar também a Amã para uma reunião com o rei da Jordânia, Abdullah II, o presidente do Egito, Abdel Fattah al Sisi, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.