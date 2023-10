Chega à Venezuela primeiro voo dos EUA com migrantes após acordo entre Biden e Maduro

Com pés e mãos algemados, os migrantes foram colocados em um avião de madrugada no pequeno aeroporto de Harlingen, perto da fronteira com o México, verificou a equipe da AFP.

Os passageiros, mulheres e homens adultos, não fazem parte de nenhum grupo familiar, segundo a ICE.

"Aqui viajam desde aqueles que acabam de entrar ilegalmente em nossas fronteiras até aqueles que ficaram por um tempo no país e cometeram atos criminosos", explicou Corey Price, diretor associado da ICE, em Harlingen.

No aeroporto de Caracas, havia uma forte presença de policiais e agentes de inteligência aguardando os migrantes, de acordo com fontes do Ministério do Interior.

A Casa Branca anunciou no início de outubro um acordo com o governo de Maduro para "a repatriação ordenada, segura e legal" de migrantes "que não têm base legal para permanecer nos Estados Unidos".

Biden, que tentará a reeleição em 2024, é acusado pelos republicanos de ter causado uma crise migratória na fronteira com o México, e até mesmo por alguns democratas após a sobrecarga de várias cidades sob seu comando com a chegada de migrantes.