Conflitos no mundo 'reforçam' vínculo Rússia-China, diz Putin

No encontro com seu "querido amigo" Xi Jinping, o presidente russo ressaltou a importância de uma "coordenação estreita em política externa" nas "difíceis condições atuais", segundo um informe do Kremlin.

A China é o parceiro comercial número um da Rússia, com um comércio recorde de US$ 190 bilhões (R$ 957,6 bilhões na cotação do dia) no ano passado.

Xi lembrou a meta de US$ 200 bilhões (em torno de R$ 1 trilhão na cotação do dia) estabelecida por ambos os países este ano. Também defendeu as Novas Rotas da Seda, um grande projeto de infraestrutura promovido por Pequim em uma centena de países, afirmando que "darão um novo impulso à economia mundial".

Este fórum em Pequim acontece no meio da guerra entre Israel e o Hamas.

Vladimir Putin descreveu como uma "tragédia" o ataque que, na véspera, matou centenas de pessoas em um hospital de Gaza, enquanto a China disse estar "chocada" e condenou "energicamente" o disparo.

Presente em Pequim, o secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou nesta quarta-feira que o ataque do Hamas contra Israel não poderia "justificar a punição coletiva dos palestinos" em Gaza.