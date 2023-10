'Estou sonhando?', bailarino troca comunidade em BH por companhia de balé nos EUA

Nada o desanimou. Nem a tradicional associação da dança com as elites, nem as piadas que ouvia no bairro quando deixou de jogar bola para se dedicar a dançar.

"Se você tem um sonho, tem que ir atrás e conquistá-lo", afirma.

Dyhan, que se diz um afortunado por nunca ter passado fome, se destacou pelo entusiasmo desde o primeiro dia.

Ele mesmo pediu aos seis anos para participar das aulas que ele assistia da irmã, Deyse, como parte de um programa social na comunidade.

"Era como uma brincadeira, dançava para descarregar as energias e não ficar tanto na rua", lembra.

Mas a dança virou coisa séria depois de conseguir uma bolsa em uma academia localizada "na parte rica" da cidade, em um teste ao qual foi convidado por uma cliente do restaurante onde sua mãe trabalhava como cozinheira.