EUA aliviará sanções a petróleo e gás da Venezuela, após acordo eleitoral

Os Estados Unidos vão aliviar algumas sanções sobre o petróleo e o gás da Venezuela, após o governo e a oposição venezuelanos terem concordado com a realização de eleições no país no próximo ano, informou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira (18).

Em resposta a estes "desenvolvimentos democráticos", o Tesouro "emitiu Licenças Gerais, autorizando transações nos setores de petróleo, gás e aurífero da Venezuela, bem como removendo a proibição ao mercado secundário", informou, por meio de nota, o subsecretário do Departamento de Tesouro para o Terrorismo, Brian Nelson.

Ele acrescentou, no entanto, que as medidas podem sofrer emendas ou ser revogadas se o acordo eleitoral fracassar.