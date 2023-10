EUA afirma que Israel 'não é responsável' pelo bombardeio em hospital de Gaza

A avaliação foi baseada em "dados que me foram mostrados pelo meu Departamento de Defesa", acrescentou.

Segundo o The New York Times, citando funcionários americanos, tal informação da Inteligência inclui dados de satélite e infravermelhos que mostram o lançamento de um projétil das posições milicianas dentro de Gaza.

Funcionários israelenses forneceram a Washington comunicações interceptadas entre líderes do Hamas, enquanto os serviços de inteligência americanos também examinaram vídeos de fonte aberta do lançamento do artefato, assegurou o jornal.

O Pentágono ainda não fez comentários.

O grupo islamita palestino Hamas atribuiu os danos ao hospital a um ataque aéreo israelense.

O ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que centenas de palestinos morreram no hospital.