EUA impõe sanções a membros e agentes financeiros do Hamas

Entre os designados nesta quarta-feira havia seis pessoas associadas a uma "carteira secreta de investimentos" do Hamas. Entre elas, estão Musa Muhammad Salim Dudin, membro do Bureau Político do Hamas, e Abdelbasit Hamza Elhasan Mohamed Jair, um financiador do Hamas baseado no Sudão.

Dois "altos funcionários do Hamas" também foram incluídos na lista de sanções: Muhammad Ahmad Abd Al Dayim Nasrallah, radicado no Catar, e Ayman Nofal, que teria supostamente morrido em um ataque aéreo na terça-feira, observou o Tesouro.

O Departamento também penalizou uma casa de moeda virtual com sede em Gaza e seu operador.

"O Hamas depende frequentemente de pequenas doações em dólares, inclusive por meio do uso de moeda virtual", explicou no comunicado.

As propriedades e os bens das pessoas afetadas pelas sanções nos Estados Unidos serão bloqueadas, denunciadas e retidas. As instituições financeiras que realizam determinadas transações com as entidades, ou pessoas, nessa lista estão expostas a medidas coercivas.